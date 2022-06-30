محمد بن مسعود - الدمام - ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن روسيا أسرت أكثر من ستة آلاف جندي أوكراني.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ذكر في بداية حزيران/يونيو، أن العدد يبلغ 6489 جنديا.
ولم تصدر أوكرانيا مؤخرا بياناتها الخاصة بأسرى الحرب.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الأربعاء، ما إجماليه 300 أسير تقريبا وهو أعلى عدد على الإطلاق منذ بدأت روسيا حربها على أوكرانيا في شباط/فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – روسيا: عدد أسرى الحرب الأوكرانيين يتجاوز 6 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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