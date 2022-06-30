«ساس» تحصل على «جائزة مايكروسوفت 2022 لأفضل شريك برمجيات مستقل»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬اليوم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ساس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬2022‭ ‬لأفضل‭ ‬شريك‭ ‬برمجيات‭ ‬مستقل‭. ‬وجرى‭ ‬تكريم‭ ‬الشركة‭ ‬ضمن‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬شركاء‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬العالميين‭ ‬لإظهار‭ ‬التميّز‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حلول‭ ‬العملاء‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬عملاقة‭ ‬البرمجيات‭ ‬العالمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬غافين‭ ‬داي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬للبرامج‭ ‬المؤسسية‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬ساس‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬وساس‭ ‬تأسست‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أفضل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالحوسبة‭ ‬السحابية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬اتساع‭ ‬خبرتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬وقوّة‭ ‬رسوخنا‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬القطاعات‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬أصعب‭ ‬المتطلبات‭ ‬وتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحليلات‭ ‬البيانات‮»‬‭.‬

وواصلت‭ ‬الشركتان‭ ‬التعاون‭ ‬لتمهيد‭ ‬السبل‭ ‬أمام‭ ‬ابتكار‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬أثناء‭ ‬انتقالهم‭ ‬إلى‭ ‬السحابة‭ ‬وتحديث‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬السحابية‭ ‬باستخدام‭ ‬الحلّ‭ ‬‮«‬فايا‮»‬‭ ‬من‭ ‬ساس‭ ‬SAS Viya‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أزور‮»‬‭ ‬من‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬Microsoft Azure‭.‬

وقال‭ ‬إيكا‭ ‬كوسا‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬للمنتجات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬‮«‬إس‭-‬بنك‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬عملاء‭ ‬الحلّ‭ ‬‮«‬فيا‮»‬‭ ‬من‭ ‬ساس‭ ‬العامل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أزور‮»‬‭ ‬من‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحلّ‭ ‬يساعد‭ ‬مؤسسته‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬أفضل‭ ‬لعملائها‭ ‬عبر‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الأنسب‭ ‬إليهم،‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬الأمد‭ ‬البعيد‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬لنتمكّن‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أفضل،‭ ‬وتحسين‭ ‬فهم‭ ‬الدوافع،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتغيرة‭ ‬لدى‭ ‬عملائنا‮»‬‭.‬

وتمنح‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬الشركاء‮»‬‭ ‬السنوية‭ ‬إلى‭ ‬خِيرة‭ ‬شركائها‭ ‬الذين‭ ‬يطوّرون‭ ‬ويقدّمون‭ ‬تطبيقات‭ ‬وخدمات‭ ‬وأجهزة‭ ‬متميزة‭ ‬بالاستناد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬مايكروسوفت‭. ‬وتُصنّف‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬متنوعة،‭ ‬وتجري‭ ‬عملية‭ ‬اختيار‭ ‬الشركاء‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬تتألف‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬3‭,‬900‭ ‬مرشّح‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬هذا،‭ ‬ونالت‭ ‬ساس‭ ‬التكريم‭ ‬لقاء‭ ‬تقديمها‭ ‬حلولًا‭ ‬وخدمات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شريك‭ ‬برمجيات‭ ‬مستقل‮»‬‭ ‬عالميًا‭.‬

وتُكرّم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬أفضل‭ ‬شريك‭ ‬برمجيات‭ ‬مستقل‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مورّدي‭ ‬البرمجيات‭ ‬المستقلين‮»‬‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬والذي‭ ‬أظهر‭ ‬تركيزًا‭ ‬قويًا‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬ونجاحًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬العميقة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭. ‬ويفوز‭ ‬الشريك‭ ‬الذي‭ ‬يقدّم‭ ‬قيمة‭ ‬وتجارب‭ ‬عملاء‭ ‬مميزة‭ ‬بوضوح،‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬السحابية‭. ‬وتقدّم‭ ‬حلول‭ ‬الشركاء‭ ‬أمثلة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميّز‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬وابتكار‭ ‬الحلول‭ ‬وإنشاء‭ ‬نماذج‭ ‬ومنهجيات‭ ‬جديدة‭ ‬للأعمال‭. ‬كذلك‭ ‬يوضح‭ ‬الشريك‭ ‬المرشح‭ ‬للفوز‭ ‬كيف‭ ‬أدّت‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬نمو‭ ‬أعماله،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬شركاء‭ ‬مايكروسوفت‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬نيك‭ ‬باركر‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لحلول‭ ‬الشركاء‭ ‬العالميين‭ ‬لدى‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬والمرشحين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للقوائم‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬شركاء‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬للعام‭ ‬2022‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أظهر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشركاء‭ ‬تميّزًا‭ ‬واضحًا‭ ‬بين‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬من‭ ‬المرشحين،‭ ‬وأنا‭ ‬معجب‭ ‬باستخدامهم‭ ‬المبتكر‭ ‬لتقنيات‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬السحابية‭ ‬والتأثير‭ ‬الذي‭ ‬يُحدثونه‭ ‬في‭ ‬عملائهم‮»‬‭.‬

ويجري‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬شركاء‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ ‬سنويًا‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬الشركة‭ ‬مؤتمرها‭ ‬للشركاء‭ ‬العالميين‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‭ ‬إنسباير‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بين‭ ‬19‭ ‬و20‭ ‬يوليو‭. ‬يمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬عن‭ ‬جوائز‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬شبكة‭ ‬شركاء‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬https‭://‬blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2022-microsoft-partner-of-theyear-awards-winners-and-finalists‭/. ‬وبالإمكان‭ ‬كذل‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬للفئات‭ ‬والفائزين‭ ‬والمرشحين‭ ‬النهائيين‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬https‭://‬partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards‭.‬

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