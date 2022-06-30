أمير المدينة يُدشن 3 مراكز إسعافية جديدة في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خدمات 3 مراكز إسعافية جديدة ممثلة في: مركز إسعاف المسجد النبوي الشريف ومركز إسعاف ينبع النخل ومركز إسعاف السويرقية، وذلك بحضور معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ فهد الجلاجل، حيث تأتي المراكز الجديدة ضمن خطة هيئة الهلال الأحمر للتوسع ودعم منظومة الخدمات الطبية والإسعافية الطارئة على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال بن محمد العويسي، والوفد المرافق له.

وقدّم الدكتور العويسي شرحاً عن أعمال الهيئة ومستجداتها في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الإسعافية ومواكبة تطوير منظومة خدمات الهيئة المستقبلية في إطار خططها لتقليل زمن الاستجابة في التعامل مع الحوادث، بالإضافة إلى استعراض دور هيئة الهلال الأحمر في التوسع ونشر الخدمة الإسعافية بمختلف المحافظات والمناطق.

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وعلى صعيد متصل، دشّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة حملة هيئة الهلال الأحمر “ومن أحياها ” التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة، وذلك من خلال تأمين 20 جهازًا من أجهزة الإنعاش القلبي لمواجهة حالات توقف القلب، حيث اعتُمِد تركيب 17 من أجهزة الإنعاش داخل المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى جهاز واحد في كل من مسجد قباء ومسجد الميقات ومسجد القبلتين. وتأتي الحملة التوعوية ضمن جهود الهيئة لنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهميتها.

من جهته، قدّم الدكتور العويسى شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه ومتابعته الدائمة لجهود وأنشطة الهيئة على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى دعم أعمال الهيئة في موسم الحج لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.