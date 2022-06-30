موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. وأوضحت الوزارة إن الإجازة لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة الجمعة 9 ذي الحجة، وحتى 12 من ذات الشهر.

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