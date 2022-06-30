«السلام» تفتتح فرعها الرابع بالمعامير برعاية زبائنها

محمد بن مسعود - الدمام - في مبادرة هي الأولى من نوعها، ينطلق بعد غد السبت ٢ يوليو ٢٠٢٢، حفل افتتاح الفرع الرابع لـ «إلكترونيات غاز السلام» في منطقة المعامير بجزيرة سترة، تحت رعاية مجموعة من زبائن «السلام» من مُختلف المناطق القريبة والمحيطة بالفرع؛ إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة والشركات المتعاونة ووكلاء التوزيع ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس مجلس إدارة «السلام» السيد محسن البني، أن هذه الدعوة من المؤسسة لزبائنها لرعاية حفل افتتاح فرعها الرابع بالمعامير تأتي تأكيدًا لأهمية العلاقة الوثيقة والشخصية بيننا وبينهم، وانطلاقًا من حجم التقدير والوفاء الذي تكنه «السلام» لزبائنها الذين كانوا – قبل افتتاح هذا الفرع القريب عليهم – يقطعون مسافة لزيارة فروعها الأخرى ويصرّون على التعامل معها ويثنون على منتجاتها وخدماتها ويؤكدون باستمرار حرصهم على دعم التاجر البحريني.

وأضاف السيد البني: تؤكد «السلام» أنها كانت ولا زالت قريبة من زبائنها من مختلف مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة، وأن كل النجاح الذي يتحقق هو بفضل ثقتهم ودعمهم المستمرين لنا.

ويأتي افتتاح هذا الفرع في منطقة المعامير بجزيرة سترة، ليكون رابع فروع “السلام” في المملكة، بعد الفرع الأول والرئيسي في منطقة المصلى والذي كان نواة انطلاقة الشركة في عام 1978، والثاني في منطقة المالكية والذي افتتح في عام 2014، والثالث في منطقة قلالي والذي افتتح في عام 2019.

الجددير بالذكر، أن إلكترونيات السلام هي الموزع الأكبر في البحرين لأجهزة التكييف، لا سيما المنزلية والتجارية الخفيفة، وهي مجموعة شاملة لجميع الأجهزة المنزلية الذكية والعصرية، وهي الوكيل الحصري لشركة مايديا للتكييف والأجهزة المنزلية وأيضا الوكيل الحصري لشركة روبام لأجهزة المطابخ الذكية المدمجة.