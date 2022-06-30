اخبار الخليج – رئيس الاتحاد الحر يشيد بالزيارة الكريمة لفخامة رئيس جمهورية مصر لمملكة البحرين ولقاء جلالة الملك المعظم

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الأستاذ يعقوب يوسف محمد بالزيارة الكريمة من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى بلده الثاني مملكة البحرين ولقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مؤكداً على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والقائدين.
كما رحب رئيس الاتحاد الحر بالتعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات وتطابق الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية بما يعود بالمصلحة على البلدين الشقيقين، فيما أشار إلى مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية خلال المباحاثات المشتركة في مجالات تجارية وعلمية وتكنولوجية وتعليمية وسياحية.
وأكد يوسف أن عمال البلدين تجمعهما علاقات تاريخية كان للاتحاد الحر فيها دور بارز مع أشقائه في الاتحاد العام لعمال مصر في تعزيزها وتوحيد المواقف النقابية في القضايا العربية والدولية المشتركة، والتي يلمسها الجميع على كافة مستويات العلاقات بين البلدين.
وأشار رئيس الاتحاد الحر إلى العوائد والمنافع الكبيرة التي ستثمر عنها الزيارة الكريمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العلاقات السياسية ومواجهة التحديات العالمية في ظل ما تواجهه المنطقة من تهديدات، مثمناً دور مصر الراسخ في الوقوف مع أشقائها وفي مقدمتهم مملكة البحرين، والذي أوضحه وأكد عليه البيان المشترك عقب المحادثات الثنائية التي تناولت أبرز المستجدات والقضايا العربية والإقليمية.
وشدد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على أن مصر كانت دوماً في جانب أشقائها ولذلك يعتبر أبناء مملكة البحرين وعمالها، شعب مصر في مكانة الأشقاء، وهو أمر نابع من تاريخ متجذر عبر عقود من المواقف الدالة على الحب والتآخي بين الشعبين.
مؤكدا أن الزيارة الكريمة سيكون لها آثار واعدة على مستقبل الشعبين وعمال البلدين، وأن الاتحاد سيعمل على تفعيل كل ما يخص الشأن العمالي في مذكرات التفاهم التي وقعها الطرفين الشقيقين وبما يدعم تحقيق المصالح المرجوة منها، وبما يعود بالخير والنفع على عمال البلدين، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع الأشقاء باتحاد عمال مصر لوضع أفضل الممارسات الفاعلة لتنفيذ بنود مذكرات التفاهم في الجانب العمالي منها.
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