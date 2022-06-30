اخبار الخليج – رئيس الاتحاد الحر يشيد بالزيارة الكريمة لفخامة رئيس جمهورية مصر لمملكة البحرين ولقاء جلالة الملك المعظم

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬الأستاذ‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬بالزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولقاء‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والقائدين‭.‬

كما‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬وتطابق‭ ‬الرؤى‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالمصلحة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬المباحاثات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تجارية‭ ‬وعلمية‭ ‬وتكنولوجية‭ ‬وتعليمية‭ ‬وسياحية‭.‬

وأكد‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬عمال‭ ‬البلدين‭ ‬تجمعهما‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬كان‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬فيها‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬مع‭ ‬أشقائه‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لعمال‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتوحيد‭ ‬المواقف‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتي‭ ‬يلمسها‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬مستويات‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬إلى‭ ‬العوائد‭ ‬والمنافع‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬ستثمر‭ ‬عنها‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تواجهه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تهديدات،‭ ‬مثمناً‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬أشقائها‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬أوضحه‭ ‬وأكد‭ ‬عليه‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬عقب‭ ‬المحادثات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬والقضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭.‬

وشدد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬كانت‭ ‬دوماً‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬أشقائها‭ ‬ولذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعمالها،‭ ‬شعب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬الأشقاء،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬متجذر‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬الحب‭ ‬والتآخي‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭.‬

مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬واعدة‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الشعبين‭ ‬وعمال‭ ‬البلدين،‭ ‬وأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الشأن‭ ‬العمالي‭ ‬في‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الطرفين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المرجوة‭ ‬منها،‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬عمال‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬باتحاد‭ ‬عمال‭ ‬مصر‭ ‬لوضع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العمالي‭ ‬منها‭.‬