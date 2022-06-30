استقالة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لـ «استيراد الاستثمارية» شاندان جوبتا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬عن‭ ‬استقالة‭ ‬شاندان‭ ‬جوبتا‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للشئون‭ ‬المالية‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬الحالي‭.‬ وقد‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬فيشال‭ ‬بوروهيت‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشئون‭ ‬المالية‭ ‬للشركة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭.‬

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