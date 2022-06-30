محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء هيئة جديدة للمساعدة في مكافحة غسل الأموال. وأوضح بيان أوروبي في بروكسل أن الاتحاد قرر إنشاء هيئة مخصصة لمكافحة غسل الأموال من أجل تعزيز الأداء الفعال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقرر المجلس الأوروبي إضافة صلاحيات إلى السلطة للإشراف المباشر على أنواع معينة من المؤسسات الائتمانية والمالية، بما في ذلك مقدمي خدمات الأصول المشفرة، إذا عدت محفوفة بالمخاطر، كما يعهد إلى الهيئة بالإشراف على ما يصل إلى 40 مجموعةً وكياناً – على الأقل في عملية الاختيار الأولى – وضمان تغطية كاملة للسوق الداخلية تحت إشرافها، بالإضافة إلى أنه يتم منح المزيد من الصلاحيات للمجلس العام في حوكمة هيئة مكافحة غسل الأموال. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي ينشئ هيئة لمكافحة غسل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.