اخبار الخليج – البوليتكنك تبحث سبل التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان،‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مرموقة،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬إيتان‭ ‬نائيه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬ناقش‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البوليتكنك‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.‬

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بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬تجوّل‭ ‬السيد‭ ‬نائيه‭ ‬والوفد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬حرم‭ ‬البوليتكنك‭ ‬متعرفين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬للطلبة‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ومختبرات‭ ‬ومبان‭ ‬أكاديمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬رحلة‭ ‬تعليمية‭ ‬فعالة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬خريجين‭ ‬جاهزين‭ ‬للعمل،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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وبدورهم،‭ ‬رحب‭ ‬السيد‭ ‬إيتان‭ ‬نائيه‭ ‬والوفد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بفرص‭ ‬التعاون‭ ‬المحتملة‭ ‬مع‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬وشكروا‭ ‬البوليتكنك‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬والوقت‭ ‬المخصص‭ ‬للقيام‭ ‬بالجولة.