اخبار الخليج – البوليتكنك تبحث سبل التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) البروفيسور كيران أوكوهان، وفدًا من جامعات إسرائيلية مرموقة، يتقدمهم سفير دولة إسرائيل المعين لدى مملكة البحرين سعادة السيد إيتان نائيه، وذلك في حرم البوليتكنك بمدينة عيسى، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وخلال اللقاء، ناقش البروفيسور كيران أوكوهان سعادة السفير والوفد المرافق له فرص التعاون بين الجانبين، مؤكدًا حرص البوليتكنك على مد جسور التعاون مع مختلف الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير مخرجات التعليم العالي في المملكة وأهداف رؤية البحرين 2030.
بعد ذلك، تجوّل السيد نائيه والوفد الأكاديمي الإسرائيلي في أرجاء حرم البوليتكنك متعرفين على ما تقدمه الكلية من خدمات للطلبة وما توفره من ورش عمل ومختبرات ومبان أكاديمية تهدف إلى توفير رحلة تعليمية فعالة للطلبة، وتمكينهم من أن يكونوا خريجين جاهزين للعمل، بما يلبي متطلبات سوق العمل.
وبدورهم، رحب السيد إيتان نائيه والوفد الأكاديمي بفرص التعاون المحتملة مع البوليتكنك، وشكروا البوليتكنك على حسن الاستقبال والوقت المخصص للقيام بالجولة.
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