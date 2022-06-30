سبل يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن

ويقوم البريد السعودي |سبل بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله، بفريق عمل مؤهل من موظفي "سبل" وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة الجهات الحكومية وضيوف الرحمن، مجهزين بوسائل كالمركبات والدراجات النارية لسرعة الوصول ضمن المشاعر وعلى مدار الساعة.
ويقدم البريد السعودي |سبل مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية لأكثر من 133 جهة حكومية مشاركة خلال موسم حج هذا العام من خلال خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية، وكذلك خدمة ضيوف الرحمن والأفراد من خلال 4 فروع داخل المشاعر المقدسة و3 سيارات متنقلة (SPL GO)، ومن الخدمات خدمة "حج بلا حقيبة"، حيث تتولى الخدمة الأولى توصيل حقيبة الحاج إلى مدينته قبل موسم الحج، بالتعاون مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، فيما تقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي |سبل في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد نهاية الحج إلى أقرب فرع للبريد السعودي |سبل في مدينته، إضافة لخدمة بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية من خلال التعاون مع البنك الإسلامي.
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