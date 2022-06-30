أمين عسير : يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري بمحايل عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, أعمال معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلدية محايل عسير ، وتابع أعمال الحصر والمعالجة بالمحافظة .

واطلع خلال الزيارة على مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة ، مشيدا بالجهود التطويرية التي تبذلها البلدية بالمحافظة وفق معايير المشهد الحضري .

و أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة و بلدياتها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري لمدن ومحافظات المنطقة تحقيقا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة و بلدياتها لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).