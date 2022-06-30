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أتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة على جازان تستمر حتى الثامنة مساءً

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الدمام - شريف احمد - جيزان 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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