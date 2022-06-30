باجة للصناعات الغذائية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة باجة للصناعات الغذائية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في الرياض. المسميات الوظيفية:- 1- موظف/ـة استقبال.

2- أمين مستودع. التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي والمدينة في عنوان البريد:

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