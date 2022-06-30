وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل تنفيذ أعمال مشروع الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض / الرين/ بيشة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الذي يربط مدينة الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة، الذي يبلغ طوله 170 كم، ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، وذلك سعياً من منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ومن منطلق اهتمامها البالغ بقطاع الطرق في المملكة، ورغبةً في رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.

ويهدف المشروع للإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، واختصار المسافة بين الباحة ومدينة الرياض والمنطقة الشرقية بحوالي 280 كم.

ونجحت الوزارة في الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقى أربع مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% التي يبلغ طولها 5 كم، وسجلت المرحلة الرابعة وطولها 16 كم نسبة إنجاز بلغ 66%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 42 % وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 16 % التي يبلغ طولها 33 كما يتم استكمال التقاطع الذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 87%.

وعملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طوال أكثر من 70 عاماً على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها وببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والإسهام في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.

الجدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.