اخبار الخليج – الدفاع المدني ينفذ حملة «السلامة في المركبات»

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬في‭ ‬المركبات‮»‬‭ ‬شملت‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭.‬ وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬السواق،‭ ‬وتوعويتهم‭ ‬وتذكيرهم‭ ‬بأهمية‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للمركبة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتوزيع‭ ‬كتيبات‭ ‬ومطويات‭ ‬على‭ ‬السواق‭.‬ وحثت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬السواق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إتباع‭ ‬اجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬الحريق،‭ ‬أو‭ ‬تعرض‭ ‬المركبة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬اثناء‭ ‬القيادة،‭ ‬وإتباع‭ ‬اجراءات‭ ‬السلامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالقيام‭ ‬بإيقاف‭ ‬المركبة‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الطريق‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬المرور،‭ ‬وإطفاء‭ ‬المركبة‭ ‬والخروج‭ ‬منها،‭ ‬واستخدام‭ ‬طفاية‭ ‬الحريق‭ ‬وتوجيهها‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحريق،‭ ‬وعدم‭ ‬فتح‭ ‬غطاء‭ ‬المركبة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬تحاشياً‭ ‬للإصابة‭ ‬بالحروق‭.‬

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