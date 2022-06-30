اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يبحثان مع شركة «ممتلكات» مشروع إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المجلس،‭ ‬وبحضور‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬السيد‭ ‬حسن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬L.E.K‭ ‬الاستشارية‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬أفضل‭ ‬الطرق‭ ‬لتأمين‭ ‬احتياجات‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬اللقاحات‭ ‬الخاصة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬تجسيداً‭ ‬لتوجهات‭ ‬المملكة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬والصحي‭.‬

ورحب‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬والوفد‭ ‬الزائر،‭ ‬واستعرض‭ ‬معاليه‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشركة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الدراسة‭ ‬الخاصة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬مصنع‭ ‬جديد‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتصنيع‭ ‬وتوزيع‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬حاجة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭.‬

ونوه‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭ ‬بما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬ومؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭: ‬‮«‬ستتمكن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الجائحة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬المصنع‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬وضع‭ ‬إمكانيات‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬الدراسة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وجودة‭ ‬المنتج‭.‬

وأكد‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ولما‭ ‬للبحرين‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬واستعدادات‭ ‬تؤهلها‭ ‬لاحتضان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الهام،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬اعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والتوزيع،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬الشركة‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬تأمين‭ ‬حاجة‭ ‬المملكة‭ ‬ومنها‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬تتبع‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬احتياجات‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الأمن‭ ‬الدوائي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬هدفاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المتطلبات‭ ‬الصحية‭ ‬لكافة‭ ‬الدول،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬ولديها‭ ‬بنية‭ ‬مؤسسية‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والقواعد‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬المشاريع‭ ‬الصحية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوائد‭ ‬الناجمة‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭.‬