اخبار الخليج – «الأشغال»: غلق مسارات على مراحل في منطقة خليج البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بأن‭ ‬أعمال‭ ‬صيانة‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭ ‬4625‭ ‬بمنطقة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬بالمنامة‭ ‬تستدعي‭ ‬غلق‭ ‬مسار‭ ‬ومسارين‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬للمرور‭ ‬المتجه‭ ‬جنوباً‭.‬ وتم‭ ‬بدء‭ ‬بأعمال‭ ‬الغلق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين،‭ ‬لذا‭ ‬يرجى‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الكرام‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

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