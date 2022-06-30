اخبار الخليج – المدارس تغلق أبوابها اليوم .. والإجازة الصيفية تبدأ «الأحد»

محمد بن مسعود - الدمام - تغلق‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الخميس‮»‬‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬الحكومية‭ ‬أبوابها،‭ ‬بانتهاء‭ ‬دوام‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭.‬ وبحسب‭ ‬دليل‭ ‬التقويم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2021‭ ‬–‭ ‬2022‭ ‬فإن‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬للطلبة‭ ‬والكوادر‭ ‬المدرسية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬“الأحد”‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭.‬

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