 المصرف الخليجي التجاري يُنظم احتفالية لتكريم المُبدعين الذين شاركوا في الإعلان عن الفائزين بجوائز حساب «الوافر»

محمد بن مسعود - الدمام - احتفى المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، بمجموعة واعدة من مبدعين المملكة الذين شاركوا في الإعلان عن الفائزين بجوائز حساب «الوافر» وذلك في حفل أقيم في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بحضور الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطام سليمان القصيبي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والمدراء والمدعوين. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المصرف للمُشاركة في دعم الأبداع بهدف تأصيله في المُجتمع البحريني وتمكين الشباب، لا سيما في هذا العام الذي أعلنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه عام للشباب البحريني.

وجمعت منصة حساب «الوافر» العام الماضي 9 مبدعين حيث أبرزوا ما يمتلكونه من قدرات فريدة في الإعلان عن الفائزين في الجوائز الكبرى، وهم الفنانة التشكيلية أمينة العباسي ،النحات ومصمم القطع الفنية علي رستم، لاعب الاستعراض الحر عبدالله عيسى، والفنانة التصويرية زينب السباع، وأول رئيسة طباخين بحرينية بفندق خمس نجوم تاله بشمي، والفنان الحركي فارس أحمدي، والمصور الفوتوغرافي محمد العمادي، و فنان الاعمال الحرفية خالد المهزع، ومصمم الحدائق الزجاجية محمد الخاجة. وجرى خلال هذه المُناسبة الاحتفاء بالموهبة والإبداع الغير محدود الذي يمتلكه هؤلاء الشباب الذين يعكسون ما يزخر به المُجتمع البحريني من طاقات مُلهمة وقادرة على جذب الأضواء في المنصات المحلية، والإقليمية والعالمية.

وبالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري وجميع مُنتسبي المصرف، أعرب السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي عن خالص شكره وامتنانه للمبدعين لتوظيف قدراتهم من أجل مُشاركة المصرف فرحة الإعلان عن الفائزين مع حساب «الوافر».