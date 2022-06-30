شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (100) حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام، يقوم عليها مدرسون سعوديون من حفظة كتاب الله.

وأكد معاليه أن هذه الحلقات القرآنية تأتي ضمن البرامج والمبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام للتأكيد على حرص القيادة الرشيدة على عمارة المسجد الحرام وتعليم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.