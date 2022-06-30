شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحامين: مذكرة تفاهم مع كلية القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقَّعت الهيئة السعودية للمحامين أمس بمقر جامعة جدة مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي المتبادل بين الطرفين. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة عضو مجلس الإدارة المحامي جاسر بن ناصر الجاسر، فيما مثَّل الجامعة عميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور إبراهيم بن مبارك الحربي. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في تعزيز الجوانب المهنية والبحثية والتدريبية، وإقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمعارض وورش العمل؛ بما يُسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويدعم القدرات المهارية والمعرفية لطلاب الكلية وطالباتها.