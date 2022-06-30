الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تواصل استقبال وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تقديم خدماته لضيوف الرحمن من خلال لجان الحج الميدانية المكلفين بمهام أعمالهم في تقديم المطبوعات التوعوية والإرشادية وبمختلف اللغات في إطار الجهود المبذولة بموسم الحج وعلى مدار الساعة في كل من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وجامع الميقات، وقباء، والقبلتين، والخندق، وسيد الشهداء، وفي محافظة خيبر (مدينة الحجاج) للقادمين عن طريق البر، وفي محافظة ينبع للقادمين عن طريق مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي، والميناء الإسلامي بينبع.

وبين مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة وجب بن علي العتيبي، أن الفرع كلف (19) داعياً في مساجد المدينة المنورة والمطار ومحافظة ينبع للإجابة على استفسارات الحجاج ومناسك الحج في الأماكن التي يتواجد بها الحجاج والمعتمرون، و(15) مترجماً، إضافة إلى تقديم مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك حيث بلغ عدد النسخ التي جرى توزيعها من 6 /11/ 1443هـ إلى 30 /11/ 1443هـ، (120444) نسخة بعدة لغات.

وجرى توفير أربعة شاشات رقمية تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى خام المناسك في إطار الجهود التوعوية والعلمية في جامع قباء والميقات ومطار المدينة المنورة.

وتقوم اللجان بمساعدة الحجاج في المساجد وتنظيم دخولهم للصلاة والزيارة منعاً للازدحام في الجوامع التاريخية بالمدينة المنورة مثل جامع قباء والقبلتين والخندق وسيد الشهداء والميقات ومسجد الجمعة أثناء زيارتهم لها.