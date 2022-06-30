غرفة الطائف تقدم خدماتها في إجازة عيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة تقدم الغرفة التجارية الصناعية بالطائف خدماتها لمنتسبيها إلكترونياً، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بدءاً من 4 ذي الحجة وحتى 18 ذي الحجة الحالي. وأهابت بطالبي إجراء خدمات التصديق الإلكتروني خلال مدة الإجازة، بزيارة بوابة الخدمات للمشتركين في موقع غرفة الطائف الإلكتروني.

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