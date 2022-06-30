جوازات منفذ الربع الخالي تستقبل طلائع ضيوف بيت الله الحرام من سلطنة عُمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استقبلت جوازات منفذ الربع الخالي، أولى طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عُمان الشقيقة، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير.

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