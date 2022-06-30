مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يعقد جلسته رقم 194

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته رقم 194 أمس، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها المصادقة على الحساب الختامي للعام المالي 1442/1443هـ، إضافةً إلى طلب شركة المطاحن الرابعة إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة والمدرجة بجدول الأعمال.

واعتمد المجلس عدداً من القرارات حيث صادق على الحساب الختامي للمؤسسة عن العام المالي 1442/1443هـ كما وافق على إصدار الترخيص الثانوي (المشروط) لشركة المطاحن الرابعة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن لفرع الشركة في الخرج بطاقة (1200) طنٍ/يوم، والذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات الأخرى خلال الأعوام القادمة.