احذر من “استسقاء الكلية”.. أهم الأعراض وكيفية العلاج

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت وزارة الصحة من استسقاء الكلية، وهو تورم إحدى الكليتين أو كلتيهما، ويحدث عندما لا يمكن تصريف البول من الكلية ويتراكم بداخلها.
وأوضحت الوزارة، في إنفوجراف على “تويتر”، أن أعراض استسقاء الكلية يتمثل في:
- البول المتكرر
- آلام في الظهر
- الغثيان أو القيء
- الحمى
وشددت على ضروة علاج هذه الأعراض، إما بتناول الأدوية أو الذهاب إلى طبيب جراح.
استسقاء الكلية، هو حالة تحدث عادةً عندما تتضخم إحدى الكليتين نتيجة فشل تصريف البول بشكل صحيح من الكلية إلى المثانة. يؤثر هذا التضخم بشكل أكثر شيوعًا على كلية واحدة فقط، ولكنه قد يشمل كلا الكليتين. لا يُعد استسقاء الكلية مرضًا أوليًا، بل ينتج باعتباره حالة ثانوية ناتجة عن أمراض كامنة أخرى مثل انسداد السبيل البولي (أو بسبب وجود عائق فيه).
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