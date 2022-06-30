تعرف علي أسعار الذهب اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس بالمملكة انخفاضاً طفيفاً عن أسعار أمس الأربعاء.
وسجل سعر الذهب اليوم عيار( 24 )، 218.83 ريالاً للجرام ، أي ما يعادل 58.35 دولاراً، فيما سجل عيار (22) 200.59 ريالاً للجرام أي ما يعادل 53.49 دولاراً.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت أمس الأربعاء عيار 24 سعر 219.55 ريال، 58.55 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 201.25 ريال، 53.67 دولار.
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