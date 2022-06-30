“كيان السعودية” تعلن سدادها المبكر لجزء من قروضها بقيمة 1.68 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن سدادها المبكر لمبلغ 1.680 مليار ريال والتي تمثل جزء من اجمالي قروض الشركة الحالية، ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة انخفاض في التكاليف المالية بمبلغ 72 مليون ريال تقريباً.

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