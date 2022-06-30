“الراجحي”: استقالة عضو من مجلس الإدارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن مصرف الراجحي عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة ستيفانو باولو بيرتاميني من منصبه بتاريخ 29/06/2022 م وذلك لتعيينه رئيس مجلس الإدارة لبنك كي جي آي.

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