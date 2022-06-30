ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 113 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 63 سنتا أو 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس، الذي ينتهي، اليوم الخميس، مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5% إلى 110.27 دولار للبرميل.