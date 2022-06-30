شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الجوازات يتفقد منفذي الربع الخالي والبطحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات منفذي الربع الخالي والبطحاء، للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

واطلع الفريق اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

وأكد مدير عام الجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافد الجوية والبرية والبحرية، وتقديم أفضل الخدمات لهم.