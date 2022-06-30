بالفيديو.. صلاة الفجر في المسجد الحرام أول أيام ذي الحجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

استقبل المسلمون في المملكة، اليوم، أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية، فيما يتوافد الحجيج إلى بيت الله الحرام، مع بداية عشر ذي الحجة، لأداء مناسك الحج.

واصطف الحجاج في المسجد الحرام، مستقبلين الكعبة المشرفة، بملابس الإحرام البيضاء، في أداء صلاة فجر يوم الأول من ذي الحجة، في خشوع وتضرع إلى الله عز وجل، أن يتقبل منهم أعمالهم.

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت وصول 330 ألفا و451 حاجًا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت أن 266 ألفا و64 حاجًا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 49 ألفًا و38 حاجًا، كما استقبل مركز حجاج البر 15 ألفًا و222 حاجًا إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وبيّنت الوزارة أن 239 ألفا و547 حاجًا غادروا المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس الأربعاء 90 ألفًا و877 حاجًا من جنسيات مختلفة.