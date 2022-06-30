وصول أكثر من ٣٣٠ ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول ٣٣٠٤٥١ حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن ٢٦٦٠٦٤ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري ٤٩٠٣٨ حاجاً, كما استقبل مركز حجاج البر ١٥٢٢٢ حجاج, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١٢٦٢٥ حاجاً, ثم حجاج نيجيريا بعدد ٩٦٧٣ حاجاً, وباكستان بعدد ٨٣٦٩ حاجاً, ثم حجاج الهند بعدد ٧٥٧٥ حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع ٦٤٢٥ حاجاً.

وبيّنت أن ٢٣٩٥٤٧ حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ٩٠٨٧٧ حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٥١٢ زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها ١٣٨٨ عمليات تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٧٦٤ حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ ٣١ زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ ١٩٧ زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.