معهد أكاديميون العالمي ينظم ندوة “الحج بين عبق الماضي وإشراقة الحاضر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة ينظم معهد أكاديميون العالمي للتعليم الإلكتروني عن بُعد ، الثلاثاء القادم ندوة الحج الأولى بعنوان ” الحج بين عبق الماضي وإشراقة الحاضر ” بمشاركة نخبة متميزة من أصحاب العلم والفكر والاختصاص وذلك عبر الاتصال المرئي . ويقدم المشاركون في الندوة محاضرات ثرية تصب مجملها في الإطار الموضوعي للندوة حول ” الأحوال العلمية والثقافية في المشاعر المقدسة عبر العصور ” و” قصة من حج عام 1368هـ ” و” الخدمات النوعية لرحلة الحج من الافتقار إلى الازدهار ” و” استعدادات وزارة الصحة في المملكة لموسم الحج ” و” الجهود التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بين الماضي والحاضر رؤية واستشراف ” و” التكامل في عمليات الحج بين القطاعات الثلاثة ” .

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