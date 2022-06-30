أمانة الطائف تدعم الخدمات البلدية بطرق الحج ومركز الفرز الأمني بالبهيتة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

رفعت أمانة الطائف مستوى جهودها لدعم مواقيت الحج والعمرة ومركز الفرز الأمني بالبهيته من خلال تنفيذ برنامج شامل للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري، مع تشديد الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والاستهلاكية بطرق الحج.

وأنجزت فرق الأمانة الميدانية أكثر من ٧٨٠٠ مهمة عمل ميدانية متنوعة لتعزيز الخدمات والمرافق البلدية وتوفير بيئة مناسبة ومريحة لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطط التعاون الفعال بين الأمانة والقطاعات ذات العلاقة من شركاء الأمانة.

وواضح أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي أن فرق الصيانة نفذت برنامجاً متكاملًا لصيانة أعمدة الانارة والتمديدات الكهربائية بنقطة الفرز الأمني بالبهيتة والمرافق المحيطة، كما تم تنفيذ أعمال التهيئة لمداخل ومخارج نقطة الفرز، بالإضافة الى مضاعفة أعمال آليات وعمالة النظافة والإصحاح البيئي وفرق معالجة التشوه البصري لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة وتعزيز كفاءة العمل البلدي بالمواقع المؤدية الى العاصمة المقدسة عبر البوابة الشرقية لمكة المكرمة.

وبين الدكتور القثامي أن الأمانة أنجزت برامج للصحة العامة تضمنت خطة للرش والمكافحة الحشرية بميقات قرن المنازل بالسيل الكبير وميقات وادي محرم بالهدا وكافة المواقع داخل نطاق اختصاص الأمانة، كما جرى سيرت فرق ميدانية لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والنفايات والمتروكات وتفريغ الحاويات على مدار الساعة، وتستمر الفرق في العمل وفق البرنامج المعد لموسم الحج والذي ينقسم لثلاثة مراحل (قبل، وأثناء، وبعد) الموسم.

وأشار أمين الطائف الى أن أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق الحجيج وبالمواقيت تأتي عبر جولات متواصلة لرصد الملاحظات والعمل على معالجتها فورًا، كما تم دعم البلديات الفرعية التي تقع المواقيت وطرق الحج داخل نطاق خدماتها بتعزيز كوادر العمل من عمالة وآليات لتسهيل انجاز الاعمال خلال الموسم وضمان أعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمات.

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ونوه إلى تخصيص الامانة فرقًا ميدانية لمعالجة البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد ٩٤٠، وتطبيقات الهواتف الذكية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الفرق على ثلاث فترات للتفاعل السريع مع البلاغات الواردة.

الجدير بالذكر أن أمانة الطائف أنهت مؤخراً برنامجاً شاملاً لصيانة الطبقة الاسفلتية بمداخل ومخارج المدينة والشوارع الداخلية، ومواقف السيارات بميقات قرن النازل ودعمها بالخطوط المحددة للمسارات والشواخص الأرضية