محمد بن مسعود - الدمام - تحذير لمستخدمي أندرويد .. جوجل تحظر تطبيق شائعة وتطالب المستخدمين بحذفها فورًا من جهازك

أزال جوجل تطبيقا من متجر “بلاي” الخاص به، ولكن ليس قبل تنزيله أكثر من مليون مرة.

وتبين أن التطبيق، المسمى PIP Pic Camera Photo Editor، يحتوي على برامج ضارة سيئة قادرة تماما على سرقة بيانات اعتماد “فيسبوك” بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور. وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

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وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحا للتنزيل والتثبيت، لكن غوغل حظرت الآن الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطرها.

وللأسف، لن تكون هذه الأخبار بمثابة عزاء لملايين الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتثبيت PIP Pic Camera Photo Editor على أجهزتهم.

وإذا كنت من الأشخاص غير المحظوظين، فمن الجيد حذف التطبيق من أجهزتك وتغيير كلمة مرور “فيسبوك” الخاصة بك دون تأخير.

واكتشف هذا التهديد من قبل فريق Dr. Web، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق.

ووفقا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.

وتتضمن التطبيقات: Wild & Exotic Animal Wallpaper وZodiHoroscope وPIP Camera 2022 وMagnifier Flashlight.

وتمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة غوغل، حيث لم يعد كل من ZodiHoroscope وPIP Camera 2022 متاحين للتنزيل. وكما هو الحال مع جميع التطبيقات، قبل أن تبدأ في تنزيل أي شيء على جهازك، من الجدير التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.

وغالبا ما يحذر المستخدمون الآخرون من المشكلات المتعلقة بالتطبيقات، وإذا بدأت فجأة في رؤية تقييمات لا نهاية لها بنجمة واحدة، فأنت تعلم أنك بحاجة إلى الابتعاد.

ومن الجيد أيضا استخدام Google Play Protect للمساعدة في الحفاظ على أمان تطبيقاتك وخصوصية بياناتك،

ويفحص Google Play Protect تطبيقاتك وأجهزتك بحثا عن أي سلوك ضار ويقوم بإجراء فحص أمان على التطبيقات من متجر “بلاي” قبل تنزيلها. كما يفحص جهازك بحثا عن التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة من مصادر أخرى.