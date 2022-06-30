6 طرق لتجنب انتفاخ البطن نهائيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

هناك كثير من الوصفات والنصائح لتفادي انتفاخ البطن، لكن بعض الإخصائيين أجمل هذه النصائح في عدة نقاط سريعة وسهلة، تجنبك كثير من المعاناة مع هذا الموضوع المزعج:

– ابتعد عن شرب كميات كبيرة من عصير الفواكه.

ـ حاول أن تدلك بطنك وتقوم بتمارين خفيفة.

ـ بدلا من تناول وجبات كبيرة دفعة واحدة، حاول أن تجرب وجبات بسيطة.

– ابتعد عن مضغ العلكة والمشروبات الغازية.

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ـ احرص على تمارين التنفس البطني.

ـ مارس رياضة خفيفة للحفاظ على حركة الأمعاء.