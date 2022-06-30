هل يحق للمتاجر الامتناع عن رد “القيمة المضافة” حال إرجال السلع؟.. “الزكاة والضريبة” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم استرداد الضريبة مع قيمة المبلغ المُسترد في حال إرجاع السلعة أو المنتج.

وبيّنت الهيئة، أنه يمكن التواصل مع وزارة التجارة إذا لم يتم استرداد ضريبة القيمة المُضافة مع المبلغ المُسترد، كونها الجهة المُختصة بهذا الأمر.

جاء توضيح الهيئة رداً على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى أحقيته في استرداد قيمة الضريبة حال التراجع عن شراء السلعة أو المنتج.