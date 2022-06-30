محمد بن مسعود - الدمام - الصحة السعودية تكشف عن 5 مخاطر قد تصيب الفرد عند تعرضه لدرجة الحرارة المرتفعة!

نبهت وزارة الصحة السعودية إلى 5 مخاطر قد تصيب الفرد عند تعرضه لدرجة الحرارة المرتفعة، ومنها الإجهاد الحراري وضربة الشمس. وأضافت أن المخاطر الأخرى تتمثل في الطفح الجلدي، وحروق الشمس، والتشنجات الحرارية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ودعت الوزارة إلى تجنب التعرض لدرجات الحرارة مرتفعة من أجل التعرض لمثل هذه الإصابات.

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