بوتين يحدّد الهدف النهائي للعمليّة العسكرية الروسية في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – بعد‭ ‬مصادرة‭ ‬أدوية‭ ‬للرئتين‭ ‬أرسلتها‭ ‬عائلتها‭.. ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬تتهم‭ ‬إيران‭ ‬بتعذيب‭ ‬ناشطة‭ ‬سجينة

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