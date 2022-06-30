رئيس الهلال الأحمر يقف على استعدادات الحج بالمدينة المنورة

وزار وفد الهلال الأحمر السعودي الذي ضم عدد من قيادات الهيئة من بينهم نائب الرئيس للشؤون التشغيلية الدكتور فهد الحجاج، وقائد الحدث في موسم الحج، مراكز إسعاف حجاج البر وحجاج الجو، وهي مراكز موسمية، إضافة إلى مركز مستحدث للحرم ومركز إسعاف شوران المطور.
واستمع العويسى خلال الزيارة إلى عرض مفصل لإمكانيات المراكز الجديدة التي تم تدشينها، وأهم الاستعدادات التي أجريت بها لاستقبال زوار المدينة المنورة خلال موسم الحج، وكذلك التطويرات التي أجريت على عدد من المراكز الأخرى لرفع كفاءتها.
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