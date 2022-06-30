محمد بن مسعود - الدمام - هل يمكن أن يصاب الأطفال بالحزام الناري؟.. استشاري سعودي يُجيب ويحذر من هذه الحالة! (فيديو)

كشف الدكتور السعودي ‏أشرف أمير استشاري طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي، عن احتمالية إصابة الأطفال بالحزام الناري. وقال أمير، خلال ظهوره ببرنامج “سيدتي”: “الحزام الناري لا يصيب إلا الكبار، لكن الأطفال يصابوا بالجدري المائي، ولذلك يوجد تطعيم خاص به في جدول التطعيمات الأساسية للأطفال”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأضاف: “المرض يكون خامل في فترة الطفولة بعد الإصابة، ويظهر في مراحل متقدمة بسبب ضعف الجهاز المناعي”. وتابع: “دول مشكلتين مختلفتين لفئتين عمريتين مختلفة، لكنهم ينتمون إلى نفس العائلة من الفيروس تصيب الأطفال، ثم تصيب الكبار في صورة الحزام الناري”.

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