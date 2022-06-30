أول تعليق لرئيس الأهلي بعد الهبوط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي استمراره في منصبه رغم هبوط الفريق للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.
وقال النفيعي في أول تصريح له بعد الهبوط: سنعيد الأهلي لمكانه، لكننا ارتكبنا أخطاء وحاولنا إصلاح ما يمكن و لن أترك الأهلي حتى أعيده.
وتابع: اللاعبين بادروا برغبتهم في الاستمرار، موسى المحياني مستمر معنا.
وأضاف: إدارة الفريق بذلت جهوداً كبيرة خلال اليومين الماضيين للمحافظة على لاعبي الفريق المميزين للعودة إلى الأضواء.
واستكمل: أكثر جملة سمعتها من اللاعبين: كيف ستسدد وأنت في دوري الدرجة الأولى“ مؤكدًا أن إدارته تحصل دعم 100 مليون منها 76 مليون ذهبت للديون.
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