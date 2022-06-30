محمد بن مسعود - الدمام - أول تعليق من جامعة طيبة بشأن واقعة فصل موظفة بسبب نقاش عن الزي الرسمي

أصدرت جامعة طيبة، بيانًا بشأن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من أنباء حول فصل موظفة متعاقدة مع الجامعة بعد نقاش مع مشرفتها بسبب الزي الرسمي.

وأوضحت الجامعة أن هذه العاملة تعمل لدى إحدى الشركات المشغلة للصيانة والنظافة في الجامعة، مضيفة أن هناك من الوقائع ما يخالف ما تم نشره إعلاميا.

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وتابعت أنها حريصة على تمكين أي موظف أو عامل من الحصول على كافة حقوقه الوظيفية المنصوص عليها نظاما قبل أن يطالب بها.

ولفتت إلى أنها تحتفظ بحقها تجاه كل من يمس بسمعتها، كما دعت الموظفة المتضررة إلى التقدم بدعواها لدى جهة الاختصاص للمطالبة بما تدعيه.

يذكر أن الموظفة قالت في تصريحات سابقة إنها تعمل منذ 7 سنوات، لكن الشركة المتعاقدة مع الجامعة أنهت التعاقد معها، بعدما أبدت رأيها في الزي الرسمي خلال نقاش مع مشرفة الشركة.