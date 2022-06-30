محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مشهور التيك توك “هستور” يكشف عن أسرار البث على التطبيق.. وسر ارتدائه الملابس الغريبة

كشف مشهور التيك توك نايف العنزي المعروف ب “هستور” عن أسرار البث على التيك توك.

وقال خلال لقاء له في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية” أنه اختار لنفسه اسم هستور منذ عام 2014، مشيرا إلى أن شخصية هستور تختلف عن شخصيته في الحياة العادية حيث يكون شخص يتصف بالجدية.

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ولفت إلى أنه لا يعتمد على نسبة المشاهدة وإنما يعتمد على التأثير، موضحا أنه لا يوجد سيطرة على التيك توك وإنما بحسب المواقف والعفوية تكون المشاهدات.

وأشار إلى أن الملابس التي يرتديها تعبر عن شخصية هستور، لافتا إلى أنها تتناسب مع الطاقة الموجودة بداخله.