شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يطلع على سير العمل في مرافق المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل، أمس، المرافق والمنشآت الصحية بالمدينة المنورة، واطلع على سير العمل فيها، واطمأن على جاهزيتها وجودة ما يقدم فيها من خدمات صحية لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.

وشملت الجولة مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى أحد، ومستشفى الميقات، ومدينة الملك سلمان الطبية، ومستشفى الحرم، ومستشفى السلام، ومركز صحي الصافية، ومركز صحي باب جبريل.