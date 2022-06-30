شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل، وذلك بتحديث فقرات القرار السابق، وإضافة فقرات جديدة تمكن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.

ونص القرار في مادته الأولى، على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة «15» من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ومكنت هذه المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

ونصت المادة الثانية على: «يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في عدد من الحالات». وأضاف القرار لفقرات المادة الثانية حالتين هما كالتالي: -ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علم منه أو موافقته. -إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.