شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على مخابز الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الجبيل جولاتها الرقابية على المخابز؛ للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات والتعليمات. فيما واصلت البلدية حملاتها لإزالة الإعلانات والملصقات المخالفة والمشوهة من الطرق والشوارع والتقاطعات والجدران والأعمدة.

وكانت البلدية قد نفذت 357 زيارة ميدانية على سكن العمالة بمشاركة عدة جهات، منها وزارتا الصحة والتجارة والشرطة، خلال الأشهر الـ6 الماضية، أسفرت عن إغلاق 32 مجمعا سكنيا، ورصد 118 مخالفة بغرامات مالية تقدر بـ2.196.090 ريالا، وتحديد 7 مناطق بديلة.

وتنص اللوائح والأنظمة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان فيما يتعلق بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني، على توافر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، والابتعاد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول، أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية كالمحميات الطبيعية والمناطق الزراعية بمسافة لا تقل عن ألف متر، ومنع تأجير سطح المبنى لغرض السكن، كما يجب وجود شبكة لتصريف المياه الناتجة عن استخدام المسكن ومياه الأمطار، بالإضافة إلى اشتراطات المطابخ ودورات المياه والإضاءة والتهوية والمرافق والخدمات.