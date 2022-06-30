شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 محلات تجارية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة النعيرية، 8 محلات تجارية بالسوق المركزي للمحافظة، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة، التي تهدف لضمان الالتزام بمتطلبات مزاولة الأنشطة التجارية وتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، وكذلك للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد اليامي، أن سبب إغلاق المحال التجارية بالسوق المركزي للمحافظة، لعدم سداد الرسوم البلدية المقررة عليهم بعد توجيه عدد من الإنذارات السابقة بالسداد.