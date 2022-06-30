شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تنظيمية تواكب التناسق العمراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة أدرجت ضمن خططها الإستراتيجية، إعادة صياغة الأسواق الشعبية وتنظيمها، مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية والتناسق العمراني لها، تحقيقا لأهداف برنامج جودة الحياة، وباكورة ذلك هو سوق الأربعاء الشعبي بوسط مدينة المبرز.

وأوضح أنه جرى إنجاز 70 % من مشروع سوق الأحد، على مساحة 36000 متر مربع، كما تسعى الأمانة مستقبلا إلى تطوير الأسواق الشعبية «الأسبوعية» لأهميتها بالأحساء، وفي مقدمتها «سوق الخميس في مدينة الهفوف، سوق الجمعة في بلدة الطرف، سوق الإثنين في مدينة الجفر».